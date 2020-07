Calciomercato Inter, accordo ai dettagli per Sanchez: resta un altro anno (Di lunedì 27 luglio 2020) Calciomercato Inter: Marotta avrebbe trovato l’accordo con il Manchester United per un ulteriore anno di prestito di Sanchez Antonio Conte sta per essere accontentato: Alexis Sanchez è pronto a restare nerazzurro anche dopo la scadenza del prestito del 5 agosto e per un’altra stagione ancora. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta sarebbe vicino all’accordo con il Manchester United per il prolungamento del prestito del cileno per un altro anno. La trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo. Sanchez potrà così disputare l’Europa League con la maglia dell’Inter. Leggi su ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : Il portoghese #JoaoMario torna all'#Inter - DiMarzio : #Inter, incontro con il #ManUtd per il futuro di Sanchez - DiMarzio : #Inter, gli aggiornamenti sul futuro di Sanchez e la posizione del #ManUtd - SempreIntercom : RT @NicoSchira: C’è la fila per ottenere in prestito i gioiellini dell’#Inter. Sul centrocampista Lucien #Agoumè ci sono #Crotone e #SaintE… - calciomercatoit : ????#Inter e #Lazio, non solo #LautaroMartinez: il #Barcellona punta #Immobile ??#CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter – Dallo spogliatoio ecco la notizia che spiazza tutti Cittaceleste.it Serie A: la Juventus è Campione d'Italia

La Juventus batte per 2 a 0 la Sampdoria e vince il suo 36esimo scudetto, il nono consecutivo. Può finalmente festeggiare Maurizio Sarri il suo primo scudetto in carriera, arrivato fra tante difficolt ...

Conte contento, accordo ai dettagli: Sanchez resta all'Inter anche la prossima stagione

Marotta verso l'intesa con il cileno per un altro anno e con lo United per il prolungamento del prestito oltre il termine inizialmente previsto del 5 agosto Beppe Marotta sta per accontentare Antonio ...

La Juventus batte per 2 a 0 la Sampdoria e vince il suo 36esimo scudetto, il nono consecutivo. Può finalmente festeggiare Maurizio Sarri il suo primo scudetto in carriera, arrivato fra tante difficolt ...Marotta verso l'intesa con il cileno per un altro anno e con lo United per il prolungamento del prestito oltre il termine inizialmente previsto del 5 agosto Beppe Marotta sta per accontentare Antonio ...