Calcio, l'allarme di Gravina: "Protocollo inapplicabile nel 2020-2021" (Di lunedì 27 luglio 2020) AGI - Dalla soddisfazione per aver scongiurato l'interruzione del campionato ormai prossimo alla conclusione, ai timori per le incognite legate alla prossima stagione, partendo dalla necessità di cambiare quei protocolli sanitari che in futuro diventeranno per forza di cose inapplicabili. Sono stati questi alcuni dei temi affrontati dal presidente federale Gabriele Gravina, intervenuto a 'La Politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento. "In un momento così difficile e complicato per lo sport italiano e per tutto il nostro Paese a causa di questo virus - ha dichiarato il numero uno della Figc congratulandosi con la Juventus per la vittoria dello scudetto - arrivare a questa conclusione è un risultato straordinario per il campionato e per chi lo ha vinto. Guardando avanti sono molto preoccupato per la prossima stagione: le squadre dovranno ... Leggi su agi

