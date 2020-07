Bruce: «Lazaro e Bentaleb? Dobbiamo riflettere su riscatto o prestito» (Di lunedì 27 luglio 2020) Bruce tecnico del Newcastle ha parlato al termine dalla gara contro il Liverpool riferendosi al destino di due giocatori, uno è dell’Inter Bruce tecnico del Newcastle ha parlato al termine dalla gara contro il Liverpool riferendosi al destino di due giocatori, Lazaro dell’Inter e Bentaleb dello Shalke 04. LE PAROLE DEL TECNICO- «Dobbiamo parlare con i rispettivi club, per capire se la loro permanenza possa essere definitiva. Un altro anno in prestito? Vediamo come si evolve la situazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Bruce tecnico del Newcastle ha parlato al termine dalla gara contro il Liverpool riferendosi al destino di due giocatori, uno è dell’Inter Bruce tecnico del Newcastle ha parlato al termine dalla gara ...

Newcastle-Liverpool 1-3

Il Liverpool batte 3-1 il Newcastle United al termine di un’ottima rimonta. Nel match valevole per la trentottesima giornata della Premier League, sono i padroni di casa a passare per primi con Gayle ...

