Avanti un altro, stop repliche: arrivano quelle di The Wall di Gerry Scotti. E da Settembre Caduta Libera (Di lunedì 27 luglio 2020) Fine delle repliche e, forse, fine della delusione e della fustrazione per Paolo Bonolis: con l’avvio in conclusione di Luglio, anche le repliche di Avanti un altro vanno ad esaurirsi, per far spazio ad un nuovo prodotto (anch’esso in replica), ovvero The Wall di Gerry Scotti. Una sorta di sospiro di sollievo per il conduttore romano, che non aveva lesinato critiche a Mediaset a fronte della decisione di mandare in onda repliche del programma Avanti un altro (nonostante uno slot di puntate inedite) durante – e dopo – il periodo del lockdown. Leggi anche: Paolo Bonolis, bufera contro Mediaset: “Sono irrintracciabili. Possibile che torni in ... Leggi su italiasera

Ultime Notizie dalla rete : Avanti altro “Avanti un altro!” di Paolo Bonolis cede il posto a “The Wall” di Gerry Scotti SoloDonna Cagliari, occhio al mercato: i gioielli rossoblù piacciono a tante squadre

Cagliari, attenzione al mercato. I migliori profili rossoblù piacciono in giro per l’Italia e per l’Europa: da Cragno e Simeone a Rog Il Cagliari dovrà stare particolarmente attento al prossimo mercat ...

Di Bari: “Bravo Stroppa, Serie A meritata. Quando lo portai a Foggia…”

Giuseppe Di Bari, ex direttore sportivo del Foggia nell’anno della promozione dalla Serie C alla B, ha il merito di aver “rilanciato” Giovanni Stroppa. E proprio il dirigente, in un’intervista concess ...

