Anna Tatangelo, il bikini infiamma il web. I fan: “Cosa si è perso Gigi!” (Di lunedì 27 luglio 2020) Anna Tatangelo infiamma i fan con un post che mette in evidenza le sue curve. Foto che fa il giro del web Anna Tatangelo esalta i suoi fan del web con un post in bikini che mette in risalto la sua forma fisica. L’artista sta vivendo un periodo brillante della sua carriera, ma anche la … L'articolo Anna Tatangelo, il bikini infiamma il web. I fan: “Cosa si è perso Gigi!” Curiosauro. Leggi su curiosauro

FedericaD00_ : MA ANNA TATANGELO SI VOLEVA PROPRIO MALE EVIDENTEMENTE #circozzi - melodrammatica : oh to be anna tatangelo e cantare le domeniche d’agosto insieme a gigi - angie__world : SI MA ANNA TATANGELO? VOGLIAMO IL DUETTOOOOO #BattitiLive #BattitiLive2020 - yoonstouch : @singtoxygen diventerai una cantante famosissima e farai un duetto con anna tatangelo - Wallee___ : Anitta che per me la prima volta che l’ho ascoltata in radio era Anna tatangelo. E comunque Anitta < Ana Mena per me #BattitiLive -