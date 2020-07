Angela Di Iorio del Trono over di U&D contro Maria De Filippi: “Non riesco a perdonarla…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Angela Di Iorio e il suo percorso a Uomini e Donne In questi primi dieci anni di Trono over di Uomini e Donne nello studio 6 del centro Elios di Roma sono passati centinaia di cavalieri e dame. In tanti sono andati via senza trovare l’amore, alcuni sono riusciti ad avere al loro fianco la persona giusta, mentre altri ancora sono rimasti fermi nei box. Una di queste è Gemma Galgani che è la veterana del parterre senior. Inoltre ci sono stati dei personaggi che hanno fatto parlare molto di sé per il loro modo di fare o l’atteggiamento assunto in trasmissione. Ad esempio Angela Di Iorio, la dama partenopea ha intrapreso un percorso nel dating show di Maria De Filippi abbastanza travagliato e turbolento. In particolare a ... Leggi su kontrokultura

