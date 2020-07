Addio a Olivia de Havilland, ultima star di Via col Vento. Quello scherzo a Clark Gable nelle vesti di Rhett (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ morta Olivia de Havilland, l’indimenticabile Melania di Via Col Vento. L’attrice, vincitrice di due Premi Oscar, aveva 104 anni. Olivia de Havilland si è spenta a Parigi a 104 anni L’attrice si è spenta nella sua abitazione a Parigi, dove si era trasferita all’inizio degli anni cinquanta dopo aver abbandonato Hollywood. Secondo quanto reso noto dalla sua publicist Lisa Goldberg, l’attrice, una delle grandi star dell’età d’oro di Hollywood, si è spenta serenamente per cause naturali. Nata in Giappone nel 1916, De Havilland aveva ricevuto premi e riconoscimenti negli Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Oltre ai due Oscar, nel 1946 per il film “A ciascuno il suo destino” e nel 1949 ... Leggi su secoloditalia

