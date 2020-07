"Sembra la marca di una macchina". Ferrero fuori dai denti: una sola frase per ridicolizzare "Cr7" (Di domenica 26 luglio 2020) Un fiume in piena. Inarrestabile. Entusiasmo contagioso e una dialettica sempre effervescente. Impossibile annoiarsi a chiacchierare con lui tra battute spumeggianti e provocazioni che invece fanno riflettere. Il lui in questione è Massimo Ferrero, il vulcanico presidente della Samp. Il patron doriano appare motivato e già carico in vista della sfida di stasera contro la Juventus, che potrebbe assegnare aritmeticamente lo scudetto ai bianconeri. Guai però a pensare a un undici blucerchiato dimesso al J-Stadium: «Non siamo la vittima sacrificale di nessuno né tantomeno in vacanza. Ci tengo a precisarlo nei confronti di chi considera scontati i tre punti per i bianconeri. Nient' affatto! Anzi le dico di più: vogliamo continuare il ciclo di successi delle ultime settimane. Andiamo a Torino per giocarci la nostra partita con grande ... Leggi su liberoquotidiano

MonkeyssArct : @stopridingmyD TUENTIN SEMBRA LA MARCA DE NA SCATOLETTA DE TONNO - catevannoni : RT @sayrevee: Ogni volta che sorrido in un selfie sembra che io stia facendo pubblicità ad una marca di antidepressivi - FiorenteAntonio : @Teo__Visma @marca Tolto i top, nessuno mi sembra interessante per il nostro mercato Noi come priorità credo abbiam… - _l_l__l_l_l__l_ : DON CANAL DELA MANTXA ma se quela marca basica di niente nuovo altro trane nome stesso del posto tipo mercato cosi… - la_marca_brian : @FurnoDaniele Lo spazio in quel menù lo lasceresti vuoto quindi? ??????? È nelle impostazioni della Batteria, mi semb… -

Ultime Notizie dalla rete : Sembra marca La Marca quarta provincia in Italia per consumo di suolo: “Starda Ovest cannibalizzata dai supermarket”. Oggi Treviso IL RACCONTO DELLA DOMENICA America, ciascuno sia speranza a se stesso

Il sole filtra dalle serrande ravvivando il pavimento di quercia scura del soggiorno con nastri di luce guizzante. Alla TV un uomo sta parlando davanti alle telecamere, sembra un attore di una commedi ...

La Marca quarta provincia in Italia per consumo di suolo: “Starda Ovest cannibalizzata dai supermarket”

TREVISO - “La lotta al consumo di suolo nella Marca è ancora un concetto espresso solo nella teoria e non in pratica”. A dirlo è il presidente di Confcommercio Treviso Federico Capraro dopo l’ultimo r ...

Il sole filtra dalle serrande ravvivando il pavimento di quercia scura del soggiorno con nastri di luce guizzante. Alla TV un uomo sta parlando davanti alle telecamere, sembra un attore di una commedi ...TREVISO - “La lotta al consumo di suolo nella Marca è ancora un concetto espresso solo nella teoria e non in pratica”. A dirlo è il presidente di Confcommercio Treviso Federico Capraro dopo l’ultimo r ...