Sarri Juventus: la difficoltà più grossa, il momento chiave e le condizioni di Dybala (Di lunedì 27 luglio 2020) Sarri Juventus – Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo aver vinto lo scudetto grazie alla vittoria maturata contro la Sampdoria. Il tecnico toscano ha fatto il punto su questa stagione, rivelando anche i momenti in cui i confronti con i calciatori hanno determinato la stagione. Juventus: le parole di Sarri ” Ha un sapore forte, particolare. Vincere è difficile e questa è una squadra che vince da 30 anni, quindi è sempre complicato. Per questo gruppo non è stata una passeggiata ma ne siamo venuti a capo con due giornate di anticipo. Avevo paura della secchiata per questo li ho aspettati dentro. Dybala? Andrà valutato domani perché abbiamo delle sensazioni che possa essere un problema muscolare. Differenza ... Leggi su juvedipendenza

RealPiccinini : Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7)… - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : «Vogliamo raggiungere l’obiettivo» Parola ??di Mister #Sarri ?? - DSportiva : RT @RaiSport: #JuveSamp 2-0 #Ronaldo e #Bernardeschi firmano il match del 36° scudetto. La sintesi della partita #LaDS #STRON9ER #FinoAll… - DSportiva : RT @RaiSport: La #Juventus conquista il 9° scudetto consecutivo: 3 vinti con Antonio #Conte, 5 con Massimiliano #Allegri e il nono con Maur… -