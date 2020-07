Sara Simeoni e Pietro Mennea, 40 anni fa quegli ori eterni (Di domenica 26 luglio 2020) Il 26 luglio 1980 la Simeoni vinceva nel salto in alto, due giorni dopo il bis di Mennea nei 200 metri: simboli della meglio gioventù azzurra Leggi su quotidiano

repubblica : Atletica, Sara Simeoni: il salto d'oro di Mosca compie 40 anni [di ENRICO SISTI] [aggiornamento delle 09:46] - Coninews : #OnThisDay ?? #26luglio 1980 Quarant’anni fa allo Stadio Lenin Sara #Simeoni volava più in alto di tutte, un volo d… - LauraPoliti4 : RT @atleticaitalia: #atletica ??UN SALTO NELLA STORIA ???? oggi, 40 anni fa, Sara Simeoni medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca nel salto in… - paolamdifilippo : RT @atleticaitalia: #atletica ??UN SALTO NELLA STORIA ???? oggi, 40 anni fa, Sara Simeoni medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca nel salto in… - Corriere : Sara Simeoni, 40 anni fa il salto che le valse la medaglia d'oro a Mosca: il video del ... -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Simeoni

la Repubblica

E’ un trionfo che ha segnato la storia dello sport italiano: il 26 luglio 1980 Sara Simeoni vinceva la medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Mosca 1980. Un’impresa che poi ha consacrato l ...Poco tempo fa ammise: “Più mi riguardo e più penso che il mio salto aveva qualcosa di moderno”. Sarebbe stata felice, l’allenatrice e tecnica Sara Simeoni, di allenare una come sé stessa, la 12enne co ...