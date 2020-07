MotoGP, Aleix Espargarò: “Dispiaciuto per Aprilia”. Smith: “Fatto qualche progresso” (Di domenica 26 luglio 2020) “Non c’è molto da dire, sono deluso e dispiaciuto per il team che dopo tante ore di lavoro non ha avuto la soddisfazione di concludere la gara“. Così Aleix Espargarò ha commentato quanto accaduto nel Gp di Andalusia, seconda gara del motomondiale 2020. Il pilota spagnolo è infatti scivolato nel corso della nona tornata mentre lottava per un posto tra i primi dieci ed è stato costretto al ritiro. “Ho fatto una buona partenza ma per mantenere il passo con gli avversari devo evidentemente correre più rischi e avvicinarmi molto al limite, specialmente a centro curva per aiutare l’accelerazione. So che iniziare la stagione con due ritiri non è il massimo ma io affronto le gare dando sempre il 100%, per portare Aprilia a lottare con i migliori” ha aggiunto lo spagnolo. L’altro ... Leggi su sportface

vi_navy : Visto quello che ha combinato Aleix in queste due gare spero l’Aprilia si prenda Cal. #MotoGP - BibbiaGP : ?? Ancora Nakagami al pomeriggio! Quartararo secondo nelle FP4, poi Vinales, Espargaro Pol e Morbidelli. Bagnaia ed… - sportface2016 : #AndalusiaGP Le dichiarazioni di Aleix Espargarò al termine del venerdì di prove libere - MartinoMoto : #AndaluciaGP #MotoGP FP1. FINAL: @mvkoficial12 1,37,063, Rossi, Binder, Morbidelli, Pol, Oliveira, Miller, Nakagami… - FormulaPassion : #MotoGP | Anche Aleix #Espargaro celebra il ritorno di Marc #Marquez in pista #AndaluciaGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Aleix MotoGP, Aleix Espargaro: “A novembre ero praticamente fuori da Aprilia" InSella.it MotoGP, Aleix Espargarò: “Dispiaciuto per Aprilia”. Smith: “Fatto qualche progresso”

L’altro pilota Aprilia, Bradley Smith, ha invece completato la corsa e, complici le numerose cadute, ha ottenuto la dodicesima posizione finale, che gli porta in dote altri 4 punti iridati. “In questa ...

MotoGP GP Andalusia 2020: risultati di oggi e classifica

Duello Yamaha per il secondo posto con Valentino Rossi e Maverick Vinales che duellano ruota a ruota per prendere il posto alle spalle del leader Quartararo. I due piloti del team Yamaha sono autori d ...

L’altro pilota Aprilia, Bradley Smith, ha invece completato la corsa e, complici le numerose cadute, ha ottenuto la dodicesima posizione finale, che gli porta in dote altri 4 punti iridati. “In questa ...Duello Yamaha per il secondo posto con Valentino Rossi e Maverick Vinales che duellano ruota a ruota per prendere il posto alle spalle del leader Quartararo. I due piloti del team Yamaha sono autori d ...