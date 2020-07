Migranti, due barche con 140 persone in difficoltà nel Mediterraneo (Di domenica 26 luglio 2020) Circa 140 persone, su due imbarcazioni diverse, sarebbero in difficoltà nel Mediterraneo. A darne notizia è Alarm Phone. Una prima barca con il motore in avaria, in zona Sar maltese, ha a bordo 95 Migranti e sta imbarcando acqua. "La situazione a bordo - afferma Alarm Phone - è critica. Autorità maltesi e italiane sono informate ma non rispondono". Un'altra barca, con 45 persone a bordo si trova sempre in zona Sar maltese. "Di nuovo le autorità sono informate ma non rispondono", sottolinea l'organizzazione.I tweet di Alarm PhoneL’organizzazione, in contatto con i Migranti, sottolinea che non possono “rimuovere l'acqua dalla barca perché è sovraffollata. Urlano: 'stiamo morendo!'". "Il mercantile Maridive230 è a circa 20 miglia dalla ... Leggi su tg24.sky

