Mediterraneo, 140 migranti in seria difficoltà: “Stiamo morendo” (Di domenica 26 luglio 2020) Circa 140 migranti, a largo del Mediterraneo, sono in seria difficoltà Sono circa 140 i migranti che si trovano in seria difficoltà a largo del Mediterraneo: 95 si trovano su’imbarcazione e 45 su un’altra. La prima, con il motore in avaria in zona Sar Maltese, sta imbarcando acqua. La situazione a bordo è critica, ma … L'articolo Mediterraneo, 140 migranti in seria difficoltà: “Stiamo morendo” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

