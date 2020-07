La Juventus per la nona volta consecutiva è campione d'Italia: CR7 e Bernardeschi stendono la Sampdoria e regalano il 36° scudetto ai bianconeri (Di domenica 26 luglio 2020) Il nono trionfo consecutivo della Juventus è più che mai lo scudetto di Ronaldo e il match-point contro la Sampdoria lo conferma pienamente. Sintetizzando in 90 minuti la stagione della Vecchia Signora. Distratta, scollata, confusa, ma ancora una volta vincente. Quasi per inerzia. Trascinata dalle giocate del suo uomo simbolo, complice la prematura uscita di scena dell'altro gemello del gol Paulo Dybala, fermato da un problema alla coscia, unico vero neo - in ottica Lione e Champions League - nella serata della festa. Il diagonale potente e preciso di CR7 sul gong del primo tempo spezza l'equilibrio ma non rompe l'incantesimo che ha colpito i campioni d'Italia, spesso e volentieri messi sotto nell'arco dei 90 minuti da una squadra già ... Leggi su liberoquotidiano

