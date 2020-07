Juve in festa: ecco il nono scudetto di fila (Di domenica 26 luglio 2020) I bianconeri non hanno steccato contro la squadra di Ranieri, vincendo 2-0 e mettendosi in tasca un altro titolo. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Juve festa Juve, festa rinviata La Stampa E' finita: la Juve batte la Samp 2-0 e vince il nono scudetto di fila

La Juventus non sciupa anche il secondo match-point scudetto. Dopo aver fallito quello di Udine, i bianconeri battono 2-0 la Samp e conquistano aritmeticamente il titolo, il nono di fila. Ci ...

