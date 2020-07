Immobile, manca poco per titolo bomber e Scarpa d'oro (Di domenica 26 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 26 LUG - "mancano due partite e tre gol per il record di Higuain, è un po' complicato. Gli altri sono più facili, vogliamo arrivare al secondo o al terzo posto. Il siparietto con Luis ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Verona-Lazio, Immobile da record: 'Manca poco per capocannoniere e Scarpa d'Oro' - UgoBaroni : RT @SkySport: Verona-Lazio, Immobile da record: 'Manca poco per capocannoniere e Scarpa d'Oro' - LI_SoloRAYA : Immobile: “Vogliamo arrivare secondi o terzi. I gol? Manca poco al raggiungimento dei miei obiettivi”… - lazio_magazine : LAZIO - Immobile: 'Manca davvero poco per la Scarpa d'oro, sono soddisfatto, dedico tutto quello alla mia famiglia'… - infoitsport : Verona-Lazio, Immobile da record: 'Manca poco per capocannoniere e Scarpa d'Oro' -