Elisabetta Canalis mostra il fisico scultoreo su Instagram (Di domenica 26 luglio 2020) La Velina per antonomasia, Elisabetta Canalis infiamma l’estate di Instagram con uno scatto in cui mostra il fisico scultoreo Tra le protagoniste social di quest’estate c’è sicuramente lei: Elisabetta Canalis. Dal suo buen retiro in Sardegna, l’ex Velina ha pubblicato su Instagram uno scatto nel quale mette in mostra il suo fisico scultoreo che ha mandato in visibilio tutti i suoi follower. Costumino nero, cappello di paglia in testa e il viso coperto dallo smartphone, la Canalis fa incetta di complimenti social. Qualcuno nota: “Ammazza! Ti fa bene l’Italia!“ View this post on ... Leggi su zon

Corriere : Canalis e Clooney, la favola in cui Cenerentola non sorrise mai - zazoomblog : Elisabetta Canalis su Instagram: un nuovo compagno di viaggio per lei e sua figlia - #Elisabetta #Canalis… - TommasoMont : Lo #scudetto della #Juventus con #Sarri al posto di #Allegri è come una notte d'amore. C'è sempre, ma un conto è pa… - ModaCorriere : Quando la Canalis diceva: «Clooney? Per me è come un padre» - Cardono_w : RT @cardono: SOCIAL Elisabetta Canalis, costume minuscolo e addominali scolpiti: il selfie in bagno Di Angela Robustelli - Elisabetta Cana… -