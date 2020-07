Covid, positivo partecipa ad una festa: 70 in isolamento a Pesaro Urbino (Di domenica 26 luglio 2020) Nella provincia di Pesaro Urbino 70 persone si trovano in isolamento dopo essere venute in contatto durante una festa con un persona positiv al Covid Un nuovo focolaio Covid si è acceso nella provincia di Pesaro Urbino dopo che una persona positiva ha partecipato ad una festa per un battesimo. È successo a Montecopiolo, una … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

