Caserma di Piacenza: tre ore di interrogatorio per Giuseppe Montella (Di domenica 26 luglio 2020) Intanto dalle intercettazioni della Guardia di finanza emergono altri dettagli sul traffico di droga venduta a 100 euro ad ovulo: 'Ho tutti sotto di me' le sue parole nelle registrazioni degli ... Leggi su tg.la7

repubblica : Gli incontri con le trans, il barattolo della droga: lo squallore della caserma di Piacenza - fattoquotidiano : LA CATTIVERIA La caserma dei carabinieri di #Piacenza fu premiata nel 2018 per il lavoro sullo spaccio. Per il migl… - HuffPostItalia : La produttività in arresti giustificava tutto nella 'caserma degli orrori' di Piacenza - enrico_farda : RT @veronic37882996: Che fine ha fatto il Ministro Bonafede? Non c'è traccia di alcun commento riguardo alla caserma criminale di Piacenza… - Satryland59 : RT @tpi: Carabinieri Piacenza, l’avvocato di Montella è stato candidato con Forza Nuova. E il militare - considerato il leader della caserm… -