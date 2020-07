Caltanissetta: Cento migranti scappano dal centro di accoglienza, proteste del sindaco (Di domenica 26 luglio 2020) L'invasione dei migranti sta causando situazioni critiche soprattutto in sicilia, Puglia e Calabria, mentre popolazioni e sindaci protestano per la ripsrtizione di migranti positivi al Covid-19. si Moltiplicano le fughe dai centri di accoglienza Leggi su firenzepost

Più di cento migranti sono fuggiti dal centro di accoglienza di Caltanissetta. I Carabinieri sono impegnati nelle ricerche e per ora ne avrebbero individuati e ricondotti al Cara soltanto dieci. Si tr ...

"Chiederò al governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago." Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino così commenta a caldo la notizia della fuga di un gruppo di extracomunitari ospiti al ce ...

