Cagliari, Zenga: “Abbiamo sbagliato approccio nel primo tempo” (Di domenica 26 luglio 2020) L’allenatore del Cagliari, Walter Zenga, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro l'Udinese, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Zengacaption id="attachment 991855" align="alignnone" width="300" Zenga (Getty Images)/captionQueste le sue parole in conferenza: "Se avessimo approcciato la partita dall'inizio come nel secondo tempo si sarebbe visto un altro Cagliari. Abbiamo sbagliato qualcosa nella distribuzione del gioco, poi ci si siamo sistemati e abbiamo fatto meglio. Cambi? Ho tolto Ladinetti perché volevamo essere più offensivi, l'ho cambiato non per la sua prestazione che è stata buona, invece nel centrocampo a due abbiamo pensato facesse fatica. Pereiro ha fatto bene, il suo ruolo è ... Leggi su itasportpress

