Autostrade, Cdp entrerà quando la nuova società sarà quotata in Borsa. Il fondo inglese Tci: ‘No aumenti di capitale o offerte al ribasso’ (Di domenica 26 luglio 2020) Non sarà una statalizzazione. Cassa Depositi e Prestiti farà il suo ingresso nel capitale della nuova Autostrade per l’Italia solo quando la società sarà scorporata da Atlantia e sarà quotata in Borsa. Una vera e propria operazione di mercato, insomma, che avverrà nei tempi stabiliti dagli accordi da siglare nei prossimi giorni con il governo, ma nel rispetto delle leggi e dello statuto che vincolano la Cassa. Mentre sale la pressione degli investitori stranieri, in particolare il fondo Tci, critici sulla exit strategy concordata tra l’esecutivo e la holding dei Benetton per chiudere il dossier prima dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova, Cdp invia ad Altantia la bozza di memorandum che dovrà ... Leggi su ilfattoquotidiano

