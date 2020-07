Zack Snyder's Justice League: Superman con la tuta nera incontra Alfred in una clip inedita (Di sabato 25 luglio 2020) Zack Snyder ha presentato una clip in cui appare Superman con la tuta nera durante l'evento Justice Con in corso su YouTube. Zack Snyder ha presentato una clip inedita della sua versione di Justice League in cui appare Superman con l'inedita tuta nera che era stata ideata prima dei cambiamenti avvenuti dopo il passaggio della regia a Joss Whedon. Il breve video con star Henry Cavill mostra il supereroe apparire in scena e incontrare Alfred Pennyworth, il personaggio affidato a Jeremy Irons. Il regista Zack Snyder, in precedenza, aveva ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Zack Snyder’s Justice League: ecco Superman con il costume nero, confermato il design originale per Steppe… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Zack Snyder's Justice League: Superman con la tuta nera incontra Alfred in una clip inedita… - thiago4cah : Quase peguei no sono com essa live do Zack Snyder ?? - cinespression : New post: Snyder Cut: Zack Snyder mostra una scena di Superman col costume nero - iperoense : Scrollando a TL achei q era o Jeff Goldblum mas é o Zack Snyder -