Ultime Notizie Roma del 25-07-2020 ore 10 | 10

coronavirus nel mondo crescono i casi in Messico che ieri ha registrato 7573 nuovi casi e 737 decessi il bilancio complessivo dei montaggi supera i 378 mila le vittime sono più di 42 mila nonostante questi numeri il presidente Andres Manuel Lopez obrador ha spiegato che la mia sta perdendo forza nel paese si rispettano i protocolli sanitari Ma non si può rimanere immobili occorre andare avanti per il bene dell' economia in caso di nuovo kolyo chiude di nuovo il paese ha detto obrador negli Stati Uniti oltre 1000 decessi nelle Ultime 24 ore emerge dai dati della John Hopkins University nuovi contagi sono sta73800 in 24 ore in Lombardia il governatore Attilio Fontana indagato dalla Procura di Milano nell'inchiesta

L’insegnante di recitazione di Amber Head ha dichiarato che l’ex marito la voleva a piedi nudi, incinta e che stesse a casa. Queste sono le parole che sono state dette alla corte suprema di Londra; me ...

L’andamento del primo semestre del 2020 è stato notevolmente impattato dalla diffusione del virus Covid-19 e dalle conseguenti e opportune misure restrittive per il suo contenimento poste in essere da ...

