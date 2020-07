Tennis – Roger Federer tornerà ad allenarsi con la racchetta ad agosto: ma la stagione resta conclusa (Di sabato 25 luglio 2020) Buone notizie per tutti i tifosi di Roger Federer: il campione svizzero tornerà ad allenarsi con la racchetta in mano a metà agosto. La riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio è ormai quasi conclusa stando a quanto dichiarato dal suo allenatore Severin Luhti al quotidiano svizzero Tages-Anzeiger. Tali dichiarazioni però non cambiano le prospettive per il finale di stagione di Roger Federer: il campione svizzero non scenderà in campo per tutto il 2020 al fine di non correre ulteriori rischi inutili e preservare la propria condizione fisica.L'articolo Tennis – Roger Federer tornerà ad allenarsi con la ... Leggi su sportfair

