Simeone: “Montella non mi faceva giocare a Firenze. A Cagliari sono stato accolto come un re” (Di sabato 25 luglio 2020) Giovanni Simeone ha rilasciato un’intervista a Sportweek nella quale ha parlato dell’esperienza vissuta alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Ero da due anni lì, stavo bene, avevo tanti amici e mi ero fidanzato. Poi però persi il posto da titolare, quindi dissi a Montella che volevo restare e che mi sentivo più forte degli altri attaccanti che mi aveva messo davanti. Volevo riprendermi la maglia. La sua risposta non arrivò, nel senso che non mi fece giocare neanche un minuto nelle prime due partite di campionato, quindi decisi di andarmene. Il Cagliari è stata la squadra che mi ha voluto di più, sono stato accolto come un re. La Sardegna è unica, poi a me piace stare a casa e, rispetto a ... Leggi su alfredopedulla

