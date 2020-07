Serie B, è festa Crotone: i calabresi ritornano in A dopo due stagioni (Di sabato 25 luglio 2020) Promozione Crotone in Serie A. I calabresi conquistano aritmeticamente la seconda piazza nel campionato cadetto. Crotone – E’ festa a Crotone per la promozione in Serie A. dopo il Benevento, sono i calabresi a ritornare nel massimo campionato a distanza di due anni dalla retrocessione all’ultima giornata. La certezza matematica del secondo posto è arrivata alla terzultima giornata quando la squadra di Giovanni Stroppa ha conquistato la vittoria a Livorno mentre la diretta inseguitrice, lo Spezia, non è andata oltre il pareggio in casa della Cremonese. Ed è subito festa con i rosso-blu che mettono alle spalle un anno davvero travagliato. La stagione del ... Leggi su newsmondo

