Punto da insetto in parco acquatico, finisce in ospedale per reazione allergica (Di sabato 25 luglio 2020) Mentre si trovava in un parco acquatico di Zerbolò, nel pavese, l’Onda Splash, un uomo di 37 anni è stato Punto da un insetto, ed è stato trasportato in ospedale per uno shock anafilattico. Il 118 è intervenuto immediatamente dopo la reazione allergica: l’uomo è stato portato in codice giallo al San Matteo di Pavia.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Pavia: punto da insetto in parco acquatico finisce in ospedale per reazione allergica - #Pavia: #punto #insetto… - zazoomblog : Pavia: punto da insetto in parco acquatico finisce in ospedale per reazione allergica - #Pavia: #punto #insetto… - TV7Benevento : Pavia: punto da insetto in parco acquatico, finisce in ospedale per reazione allergica... - vogheranews : #ZERBOLO’ 24/07/2020: Punto da un insetto rischia di morire. Grave un 37enne - riviera24 : Dolcedo, punto da un insetto giovane trasportato al pronto soccorso - Ha rischiato lo shock anafilattico, soccorso… -

Ultime Notizie dalla rete : Punto insetto Pavia: punto da insetto in parco acquatico, finisce in ospedale per reazione allergica LiberoQuotidiano.it Pavia: punto da insetto in parco acquatico, finisce in ospedale per reazione allergica

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Un uomo di 37 anni è finito in ospedale per uno shock anafilattico da puntura di insetto, mentre si trovava in un parco acquatico di Zerbolò, nel pavese, l'Onda Splash. I ...

Se mi trovi dentro casa, non uccidermi. Sono un geco, mi sono solo perso

I gechi sono piccoli rettili diffusi praticamente in tutto il mondo e in diversi habitat. Con oltre i mille specie suddivise in varie famiglie, i gechi sono stati infatti capaci di colonizzare la magg ...

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Un uomo di 37 anni è finito in ospedale per uno shock anafilattico da puntura di insetto, mentre si trovava in un parco acquatico di Zerbolò, nel pavese, l'Onda Splash. I ...I gechi sono piccoli rettili diffusi praticamente in tutto il mondo e in diversi habitat. Con oltre i mille specie suddivise in varie famiglie, i gechi sono stati infatti capaci di colonizzare la magg ...