Per un pugno di dollari: stasera su Rai3 il film di Sergio Leone con musiche di Ennio Morricone (Di sabato 25 luglio 2020) stasera su Rai3, alle 21:25, va in onda Per un pugno di dollari, primo capitolo della celebre Trilogia del dollaro, diretta da Sergio Leone, con musiche di Ennio Morricone. Appuntamento con la storia del cinema stasera su Rai3 dove, alle 21:25, va in onda Per un pugno di dollari, primo capitolo di quella "Trilogia del dollaro" che ha reso celebre nel mondo il nome del suo regista, Sergio Leone, del suo protagonista, Clint Eastwood, e del compositore di quelle colonne sonore che chiunque ha fischiettato almeno una volta nella vita: Ennio Morricone. Un pistolero solitario, Joe (Clint Eastwood), giunge in ... Leggi su movieplayer

espressonline : L'inchiesta esclusiva sulla strage di Bologna con i nuovi documenti che chiamano in causa Licio Gelli. Al centro le… - LegaSalvini : RICCIARDI INVOCA IL PUGNO DI FERRO CONTRO GLI ITALIANI, COLPEVOLI DI FAVORIRE L'EPIDEMIA, MENTRE PER I CLANDESTINI… - soza_elias : @sbonaccini Ormai la lega nord e suo capitano salvini senza capacità senza studio Senza una laurea ?? d studio unive… - annarigel : RT @RadioSavana: Arricchimento culturale a Roma (McDonald's corso Francia): #risorsaINPS sferra un pugno in faccia ad una ragazza per poi a… - Cobretti_80 : RT @albertopiva_tv: Oggi a #caorle, #veneto, forse il 50% di ombrelloni occupati. Per essere fine luglio, weekend, giornata perfetta, non c… -