Palermo, concessione stadio: lunga notte in consiglio comunale. I tempi stringono e i rosanero… (Di sabato 25 luglio 2020) Oggi il voto.“La notte porta consiglio e porta i voti per lo stadio” apre così l’edizione odierna del Giornale di Sicilia che fa il punto sulla seduta di consiglio comunale di ieri dove è stato trattato, fino a notte inoltrata, il tema sulla concessione del “ Renzo Barbera” al Palermo Football Club. A tratti la votazione dei vari articoli non è stata particolarmente serena: dagli spazi occupati nell‘area dell’ippodromo e del ristorante «La Scuderia» fino ai biglietti per le autorità, i punti su sui si è discusso maggiormente. I consiglieri, tra maggioranza e opposizioni, hanno presentato ben 28 emendamenti che andrebbero a modificare in parte quella che ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, concessione stadio: emendamenti in discussione in Consiglio Comunale, si va verso la fumata bianca. I det… - infoitsport : Concessione dello stadio Barbera di Palermo, scontro Orlando-opposizioni: ancora nulla di fatto - Mediagol : #Palermo, concessione stadio: la pubblicità al “Barbera” diventa un caso. L’ - ForzaPalermoIT : #Stadio #Barbera, discussione «in alto mare». Nodo pubblicità #Palermo #PalermoFC #SerieC #concessione - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: “#RenzoBarbera-#Palermo. Voto tra oggi e domani per la concessione” - Ilovepalermocalcio -