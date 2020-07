Nuovo record in Romania, 1.284 contagi in 24 ore (Di sabato 25 luglio 2020) ANSAmed, - BUCAREST, 25 LUG - La Romania si conferma tra i principali focolai d'Europa per quanto riguarda il coronavirus. Nel paese balcanico nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 1.284 casi ... Leggi su corrieredellosport

