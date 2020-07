“Non pagherò la multa, stavo solo bevendo l’acqua”: gestore di un bar contro De Luca (Di sabato 25 luglio 2020) “Non indossavo la mascherina ma solo perché stavo bevendo un bicchiere d’acqua. Ho la testimonianza della mia collaboratrice, che peraltro indossava la mascherina, e di un cliente. Non pagherò la multa, farò ricorso. Siamo stati chiusi sessanta giorni per via della pandemia. Questa multa non ci voleva proprio. Io già facevo entrare i miei clienti solo con la mascherina e da stamattina, dopo l’ordinanza regionale, sono stato ancora più categorico”. Così all’ANSA il gestore di un bar di Salerno, che chiede di mantenere l’anonimato e che stamane ha ricevuto una multa di mille euro per mancato uso della mascherina nel proprio esercizio, in base all’ordinanza varata ieri dal ... Leggi su sportface

