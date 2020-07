Napoli-Sassuolo 2-0, quattro reti annullate agli emiliani (Di sabato 25 luglio 2020) Napoli-Sassuolo si sfidano nel match valido per la 36^ giornata della Serie A. Finisce 2-0 per il Napoli, con la prima rete in azzurro di Hysaj, e di Allan Finisce 2-0 Napoli-Sassuolo, match valido per il 36° turno della Serie A. agli azzurri bastano le reti di Allan e Hysaj. Per i neroverdi quattro reti annullate per fuorigioco. La partita Napoli subito in vantaggio con Hysaj, che si accentra e batte Consigli con un destro sul secondo palo. Per il terzino si tratta della prima rete con gli azzurri dopo 192 partite. Gli azzurri hanno anche l’occasione per raddoppiare, ma Insigne da pochi passi calcia clamorosamente fuori. Il Sassuolo si sveglia nel finale, e trova due volte la ... Leggi su zon

InvictosSomos : FT. Napoli 2-0 Sassuolo. ? Min 08. Gol del Napoli. ? Min 32. Gol anulado Sassuolo. ? Min 37. Gol anulado Sassuolo.… - DiMarzio : #NapoliSassuolo - Record di gol annullati a #DeZerbi - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliSassuolo ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO NM - Napoli-Sassuolo, ecco Diletta Leotta e Dario Marcolin a bordocampo per DAZN - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SSCN - Napoli-Sassuolo, Hysaj esulta per il gol -