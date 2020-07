Napoli, Allan in uscita: due club su di lui (Di sabato 25 luglio 2020) Allan potrebbe lasciare il Napoli nel corso della prossima sessione di calciomercato. Il brasiliano ha deluso nelle ultime uscite e i partenopei sono pronti a lasciarlo andare.ARIA DI CAMBIAMENTOcaption id="attachment 984261" align="alignnone" width="594" Gattuso (getty images)/captionIn casa Napoli nelle ultime settimane c'è aria di cambiamento. La rosa in vista della prossima stagione potrebbe essere stravolta nella propria ossatura, col patron Aurelio De Laurentiis che è disposto a lasciar partire alcuni dei giocatori che nel corso degli ultimi anni sono stati tra i protagonisti della squadra campana. In quest'ottica rientra la possibile cessione di Allan, che ha richieste sia in Serie A che in Premier League.IN uscitacaption id="attachment 797562" ... Leggi su itasportpress

SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: KKN - Allan, l'Everton si avvicina alle richieste del Napoli: già c'è l'accordo col giocatore - Crazy_World44 : RT @napolimagazine: KISS KISS - Allan, l'Everton si sarebbe avvicinato alle richieste del Napoli ed avrebbe già raccolto l'accordo con il g… - sportli26181512 : Napoli, Allan vicino all'Everton: Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli... - tuttonapoli : KKN - Allan, l'Everton si avvicina alle richieste del Napoli: già c'è l'accordo col giocatore - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Allan, l'Everton si sarebbe avvicinato alle richieste del Napoli ed avrebbe già raccolto l'accordo con il g… -