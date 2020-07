MotoGp – Marquez fa chiarezza sull’infortunio: “nel Q1 il mio braccio sembrava morto!” (Di sabato 25 luglio 2020) Doveva provarci o non avrebbe dormito questa notte. È stato chiaro Marc Marquez, intervistato da Sky Sport al termine delle qualifiche di Jerez. Lo spagnolo, dopo la frattura dell’omero rimediata nello scorso weekend e l’operazione di martedì scorso, ha provato a ritornare in pista per un recupero lampo. Il dolore però è stato troppo forte: sopportabile nelle FP3 e FP4, ingestibile al punto di fargli sentire il braccio ‘morto’ nel Q1 delle qualifiche. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesRitiro e weekend archiviato. Marquez ha dichiarato: “ci ho provato. Quando hai passione per qualcosa ci devi provare: è la mia mentalità. Dopo l’operazione sono sempre stato stato realista e ho provato a capire le condizioni del mio corpo. Lunedì non vedevo ... Leggi su sportfair

