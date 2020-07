Lotta ai cheaters, in caso di ban Valorant invierà ai “segnalatori” una notifica via e-mail (Di sabato 25 luglio 2020) Quando si parla di Valorant, uno dei principali obiettivi di Riot Games è quello di “liberarlo” da ogni possibile tentativo di imbroglio. Finora la società ha fatto un ottimo lavoro, specialmente con il sistema “Nebbia di guerra” che impedisce ai “cheaters” di usare i wallhack, trucchi che consentono ai giocatori esports di vedere attraverso i muri dell’ambiente di gioco, identificando la posizione degli avversari e trarne in questo modo un certo vantaggio. Tuttavia, anche con i più recenti sistemi anti-cheat i giocatori riescono comunque a trovare degli strumenti per imbrogliare. Per intensificare ancora di più la Lotta ai “cheaters”, Valorant ha appena annunciato su Twitter un’importante novità, che consiste ... Leggi su esports247

esports247_it : Lotta ai cheaters, in caso di ban Valorant invierà ai 'segnalatori' una notifica via e-mail -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta cheaters Valorant e il messaggio nascosto per gli hacker: "se avete trovato questo file, fate domanda in Riot" Powned.it