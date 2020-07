Lenovo Creator: Yoga, IdeaPad e Monitor (Di sabato 25 luglio 2020) Arrivano novità anche per i Creatori di contenuti con Lenovo Creator, una linea dedicata a chi lavora o è appassionato di grafica, fotografia e montaggio video. Ecco tutte le novità Presentata in anteprima al CES20, questa nuova linea di prodotti prende spunto dalle risultanze di una recente ricerca condotta a livello globale che mostra come 200 milioni di utenti che lavorano su PC svolgano attività creative almeno una volta alla settimana. Si tratta di una categoria di consumatori appassionati di fotografia, storytelling digitale e altri percorsi creativi, non necessariamente professionisti. Pensando a questi utenti, Lenovo ha progettato la nuova serie di PC Creator basati su Windows 10 e di Monitor. Si tratta di prodotti pensati per aiutare scrittori, ... Leggi su tuttotek

infoitscienza : Lenovo Yoga Creator 7 e IdeaPad Creator 5 in Italia - puntotweet : Lenovo Yoga Creator 7 e IdeaPad Creator 5 in Italia - -