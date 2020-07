Lafferty alla Reggina è ufficiale: una nostra esclusiva va in porto (Di sabato 25 luglio 2020) Avevamo parlato in esclusiva dell’interessamento della Reggina per Lafferty e come da programma il tutto si è concretizzato. Ieri sera l’attaccante è arrivato in Italia e quest’oggi è arrivata anche l’ufficialità del suo trasferimento. Ecco la nota: “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Kyle Joseph Lafferty. L’attaccante nordirlandese ha sostenuto in mattinata le visite mediche, superandole brillantemente. Il contratto che legherà il calciatore al club amaranto ha una durata biennale. Nato a Enniskillen (Irlanda del Nord) il 16 settembre 1987, Lafferty cresce calcisticamente tra la NFC Kesh e Ballinamallard, un villaggio situato ... Leggi su alfredopedulla

