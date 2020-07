Jerez, Quartararo: 'Pole ottima, non me lo aspettavo' (Di sabato 25 luglio 2020) Una Pole inattesa per Fabio Quartararo , pur essendo stato velocissimo per tutto il week end del GP di Andalusia: "È stata una qualifica molto difficile, il feeling con la moto non era perfetto ma ... Leggi su gazzetta

sergimagugliani : RT @dianatamantini: MOTOGP - Maverick Viñales stampa il nuovo record assoluto a Jerez, davanti a Quartararo e Miller. Ottimo Binder 7° e to… - rossi_anton78 : Quartararo, re di pole position a Jerez - FormulaPassion : #MotoGP | #Quartararo non guarda ancora alla lotta iridata - SmorfiaDigitale : MotoGp a Jerez, Quartararo in pole davanti a Vinales e Bagnaia. Rossi quarto, Ma... - Bertolca10 : A Jerez sarà ancora lotta in casa Yamaha con #Quartararo davanti a Vinales e Bagnaia. #Rossi dopo le difficoltà, ap… -