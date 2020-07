Jane Alexander foto a letto con Benedetta Mazza, colazione in accappatoio: «Posso venire anch’io?» (Di sabato 25 luglio 2020) L’amicizia di Jane Alexander e Benedetta Mazza è più che mai solida. Finita l’esperienza al Grande Fratello Vip, le due non si sono perse di vista. Come appare chiaro su Instagram l’ex cattiva di ‘Elisa di Rivombrosa’ e la conduttrice trentenne originaria di Parma hanno trascorso qualche giorno insieme a Rapallo, concedendosi ore all’insegna del relax, svago e divertimento. Amiche inseparabili, unite più che mai. L’ultima foto mostra le due al letto in accappatoio pronte per gustare la prima colazione. Uno scatto mattutino che ha fatto sognare i fan, che si sono dati un gran da fare in grandi commenti e apprezzamenti. leggi anche l’articolo —> Jane ... Leggi su urbanpost

EdwardTekpetey : RT @framefound: Jane Alexander and Sergio Castellitto in L'uomo delle stelle (1995) - framefound : Jane Alexander and Sergio Castellitto in L'uomo delle stelle (1995) - SweetSofia113 : RT @RamaTrash8: Raga cmq dobbiamo dirlo Jane Alexander bravissima nel ruolo di Lucrezia #elisadirivombrosa - CandyVaillynx : Con tutto il rispetto per Luca Ward e Jane Alexander - AnnaLizzy68 : RT @RamaTrash8: Raga cmq dobbiamo dirlo Jane Alexander bravissima nel ruolo di Lucrezia #elisadirivombrosa -

Ultime Notizie dalla rete : Jane Alexander Jane Alexander foto a letto con Benedetta Mazza, colazione in accappatoio: «Posso venire anch'io?» UrbanPost Jane Alexander foto a letto con Benedetta Mazza, colazione in accappatoio: «Posso venire anch’io?»

«Stare con Benny è sempre un regalo. Abbiamo scelto di farci tre giorni di relax, tre giorni io e lei, sole. Per raccontarci, come fanno le amiche, ridendo tanto e facendoci coccolare da tutti qui», s ...

Jane Alexander oggi ancora più sensuale: «Ullapeppa! Più lunghe le gambe o la palma dietro?»

Per Jane Alexander il tempo sembra scorrere al contrario. L’attrice, conduttrice televisiva e modella britannica naturalizzata italiana, classe 1972, ha pubblicato qualche ora fa uno scatto che ...

«Stare con Benny è sempre un regalo. Abbiamo scelto di farci tre giorni di relax, tre giorni io e lei, sole. Per raccontarci, come fanno le amiche, ridendo tanto e facendoci coccolare da tutti qui», s ...Per Jane Alexander il tempo sembra scorrere al contrario. L’attrice, conduttrice televisiva e modella britannica naturalizzata italiana, classe 1972, ha pubblicato qualche ora fa uno scatto che ...