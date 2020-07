Interferenze politiche, si dimettono in 70 da testata indipendente in Ungheria (Di sabato 25 luglio 2020) Oltre 70 giornalisti si sono dimessi dal principale sito di informazione indipendente in Ungheria, Index.hu, in protesta col licenziamento del loro direttore, Szabolcs Dull, che aveva lanciato l’allarme sulle Interferenze politiche nelle attività della testata.Dull è stato rimosso dalla guida di Index mercoledì, con l’accusa dell’amministrazione di aver fatto trapelare documenti interni ad altri media. Ieri, tre capi redattori hanno lasciato il posto, seguiti da oltre 70 giornalisti, la maggioranza della redazione.In un comunicato, hanno condannato il licenziamento di Dull definendolo “un aperto tentativo di fare pressione su Index.hu”. Il direttore, il mese scorso, aveva detto che l’indipendenza del sito era “in grave pericolo”. ... Leggi su huffingtonpost

