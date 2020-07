Inter, Conte alza la voce: “i numeri contano e parlano chiaro. Sanchez? Va risolta questa situazione” (Di sabato 25 luglio 2020) L’Inter si riprende il secondo posto e vola a meno quattro dalla Juventus con ben 76 punti, un bottino che in casa nerazzurra non si vedeva da tempo. Paolo Rattini/Getty ImagesMerito del lavoro di Antonio Conte che, ai microfoni di Sky Sport nel post gara, ha rivelato le proprie sensazioni: “bisogna vedere come si guarda il bicchiere, se mezzo pieno o mezzo vuoto. Nell’ultimo periodo, non so per quale motivo, il bicchiere si è voluto vederlo mezzo vuoto, ma ci sono numeri che parlano chiaro, che contano. Questi ragazzi stanno facendo cose buonissime, si può e si deve migliorare, ma devo fare i complimenti a loro, sono ragazzi seri, che si impegnano, non stanno mollando. Dispiace per alcune partite, anche quella con la Fiorentina. Ci sono annate dove ... Leggi su sportfair

