Incredibile in Napoli-Sassuolo: 4 gol annullati ai neroverdi per fuorigioco, è un record! (Di sabato 25 luglio 2020) Al Bologna ne erano stati annullati “solo” due, al Sassuolo addirittura quattro. Il Napoli è, diciamo così, fortunato con il fuorigioco. Il caso vuole che i partenopei facciano registrare due record. E se contro i felsinei il VAR si era “limitato” a cancellare solo due reti, contro i neroverdi è successo l’Incredibile. Sono stati infatti 4 gli urli strozzati in gola ai calciatori di De Zerbi. Ironico il sorriso dell’allenatore nelle varie circostanze. Prima è toccato a Djuricic, con il guardalinee che al minuto 32 alza la bandierina. Poi è stato il turno ancora del serbo, fermato dal silent check del VAR. Come se non bastasse, nella ripresa sono stati annullati anche i gol di Caputo e Berardi. ... Leggi su calcioweb.eu

SimoneCipriani1 : Incredibile comunque... il napoli vince con 4 gol subiti - Upupa234 : Incredibile il Napoli vince 2-0 una partita che avrebbe dovuto perdere o almeno pareggiare Che sfiga il Sassuolo oggi - LuigiLiccardo6 : RT @Filoribs: Incredibile a #Napoli dove il #Sassuolo si è visto, giustamente, annullare ben 3 goal per fuorigioco in 50 minuti. - Draka78 : Incredibile Napoli-Sassuolo!! 4 goal annullati al Sassuolo per fuorigioco ?? #NapSas #SerieA - sportface2016 : #NapoliSassuolo, incredibile: quattro gol ospiti annullati per fuorigioco -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Napoli Serie A, la MOVIOLA LIVE: incredibile, quattro gol annullati al Sassuolo per fuorigioco! Calciomercato.com Il Napoli a Castel di Sangro, presentato accordo col presidente De Laurentis

ACCORDO SUL RITIRO REGIONE ABRUZZO-NAPOLI CALCIO. “Per la Regione Abruzzo è una grande occasione, un vero privilegio. Siamo grati al Napoli calcio e alla città partenopea che riscopre questa sua vocaz ...

Daino: "Sarri? Il suo problema è prettamente tecnico, ma lo vedo ancora bene. Tra 2-3 anni vedremo di nuovo una Juve che fa un calcio eccezionale"

Durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television è intervenuto Daniele Daino, ex calciatore di Milan, Napoli e Bologna, il quale si è soffermato sul campionato attuale e su tant ...

ACCORDO SUL RITIRO REGIONE ABRUZZO-NAPOLI CALCIO. “Per la Regione Abruzzo è una grande occasione, un vero privilegio. Siamo grati al Napoli calcio e alla città partenopea che riscopre questa sua vocaz ...Durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television è intervenuto Daniele Daino, ex calciatore di Milan, Napoli e Bologna, il quale si è soffermato sul campionato attuale e su tant ...