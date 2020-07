Genoa-Inter, i nerazzurri festeggiano la partita numero 3mila in Serie A (Di sabato 25 luglio 2020) Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Genoa-Inter, una partita che potrebbe risultare decisiva per le sorti di entrambe le squadre, soprattutto per i rossoblu in ottica salvezza. Per i nerazzurri, però, questa gara sarà davvero storica, poiché sarà la numero 3mila della loro storia in Serie A, categoria in cui hanno sempre presenziato, ottenendo grandi risultati nel corso degli anni. La formazione di Antonio Conte, dunque, sta per tagliare un traguardo di estrema importanza e di incredibile prestigio, a coronamento di una storia ricca di successi. Un motivo in più per conquistare i tre punti questa sera, così da festeggiare la partita numero 3mila nella ... Leggi su sportface

