È positivo al Covid: bangla viola quarantena e viaggia in bus (Di sabato 25 luglio 2020) Incredibile quanto sconsiderato comportamento di un uomo positivo al Covid che, violando la quarantena, viaggia in bus da Roma a Sabaudia per fare il venditore ambulante. L’Asl si è messa subito al lavoro per rintracciare i passeggeri di una corsa di bus potenzialmente “infettata” dallo sconsiderato comportamento di un uomo. positivo al Covid ha violato la quarantena viaggiando in pullman tra Roma e Sabaudia, per recarsi sul litorale e fare il venditore ambulante. La tratta è quella che riguarda i comuni Priverno – Fossanova – Sabaudia. La sezione Asl di Latina sta cercando di identificare i passeggeri del bus Cotral delle 8.50 del mattino che ... Leggi su bloglive

