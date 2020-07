Dieta mediterranea e vitamina D per prevenire ictus e ipertensione (Di sabato 25 luglio 2020) La Dieta mediterranea, Patrimonio UNESCO da ormai dieci anni, è un regime alimentare che, tra i suoi vantaggi, comprende anche la capacità di influire in maniera positiva sulla diminuzione del rischio di ictus. In virtù della sua estrema varietà – ricordiamo che si tratta di un regime alimentare che comprende verdure, frutta, legumi, fonti di grassi buoni come l’olio – può rivelarsi utile anche al fine di prevenire altre patologie, come per esempio l’ipertensione (ma anche il diabete e, più in generale, l’obesità, condizione che apre la porta a numerose altre problematiche). Tornando un attimo all’ictus è il caso di ricordare che, dati scientifici alla mano, per diminuirne il rischio conta molto ... Leggi su dilei

