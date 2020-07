Xbox Series X: il passaggio next-gen non sarà forzato? Più della metà dei giochi presentati non dovrebbe arrivare su Xbox One (Di venerdì 24 luglio 2020) Microsoft stava convincendo i giocatori che non avrebbero avuto bisogno di un hardware next-gen per giocare ai giochi Xbox Series X. Ebbene, forse non sarà così: la metà dei giochi di nuova generazione presentati ieri, incluso Forza, probabilmente non arriverà su Xbox One.Il che suggerisce che alcuni di questi giochi non usciranno davvero per molto tempo - o forse Microsoft ha già infranto una grande promessa fatta proprio la scorsa settimana.Da anni Microsoft lavora per un futuro in cui non è necessario acquistare l'ultima console per giocare ai giochi più recenti: molti titoli ora girano su uno spettro di hardware, tra cui ... Leggi su eurogamer

XboxItalia : La tua storia non si è ancora conclusa. Speriamo tu abbia una penna con te, preferibilmente fatta con una piuma.… - Asgard_Hydra : PS5 vs Xbox Series X, da Halo a Spider-Man: il pubblico elegge lo show migliore - Asgard_Hydra : Fable su Xbox Series X: il nuovo gioco di Playground Games è un MMO? - Asgard_Hydra : Avowed, il trailer del nuovo gioco di Obsidian Entertainment per Xbox Series X - zazoomblog : Xbox Series X e Game Pass: tutti i giochi presentati allevento di ieri arriveranno sul servizio di Microsoft -… -