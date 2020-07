Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2020 ore 16:30 (Di venerdì 24 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 24 LUGLIO 2020 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA ED APPIA PERCORRENDO LA STATALE PONTINA LUNGHE CODE TRA LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA SI RALLENTA IN VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI A POMEZIA SI STA IN CODA TRA VIA DELLE MONACHELLE E VIA LAURENTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DELL’INCORCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA ... Leggi su romadailynews

