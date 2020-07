Uccide trans con 80 coltellate, fermato presunto killer: era cliente abituale (Di venerdì 24 luglio 2020) Lo scorso 20 luglio Emaniuel Alves Rabacchi, 48 anni, è stata uccisa nella sua abitazione in via Plana a Milano. Ad ammazzarla, 80 coltellate. Ora è stato fermato il presunto omicida, un uomo di 42 anni, italiano e dipendente di un istituto di credito di Milano, un cliente abituale della transessuale. Sono andate avanti le … L'articolo Uccide trans con 80 coltellate, fermato presunto killer: era cliente abituale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

