Thor: Love and Thunder "sarà molto romantico", dice Taika Waititi

Taika Waititi ha completato la sceneggiatura di Thor: Love and Thunder e ha svelato che la componente romantica sarà molto importante. Taika Waititi ha completato la sceneggiatura di Thor: Love and Thunder, e ha svelato che la componente romantica sarà molto importante. Intervistato dalla BBC, il cineasta neozelandese ha confermato di aver finito il lavoro di scrittura insieme alla collega Jennifer Kaytin Robinson e ora sono in corso le revisioni in attesa dell'inizio delle riprese, rimandate per cause di forza maggiore. Questo il commento di Waititi: "È un film talmente folle, e anche molto romantico. Adesso mi piacciono le storie ...

Thor: Love and Thunder sarà una storia d’amore

